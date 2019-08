Icardi-Juve, Tuttosport: c'è un problema esuberi, Dybala può sbloccare tutto. L'Inter ha preso una decisione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di TuttoSport analizza tutte le trattative in entrata del calciomercato.

"Prima vendere, ok. Poi, però, comprare, visto che accanto alle sette novità dello scoppiettante mercato della Juventus c’è un’ottava che scalpita. Fabio Paratici, insomma, ha venti giorni di tempo per portare a Torino colui che secondo molti rappresenta il partner perfetto di Cristiano Ronaldo. Uno di cui fidarsi ciecamente, perché oltre ad assistere il fuoriclasse portoghese aprendo il campo alle scorribande del compagno garantirebbe anche la giusta quantità di gol. Le 124 reti segnate da Mauro Icardi in sei anni di Inter, soprattutto le 17 messe insieme nella stagione più complicata (l’ultima), stuzzicano parecchio la fantasia del club bianconero.

Lo sbarco torinese di Maurito è legato a filo doppio alla cessione degli esuberi juventini in attacco, anche di Paulo Dybala la cui partenza, da tempo auspicata nelle stanze dirigenziali della Continassa, è a sua volta collegabile alla dipartita di Neymar. L’Inter gradirebbe chiudere la questione cedendo la punta a Napoli o Roma, i club con cui la moglie Wanda Nara ha avuto contatti. La realtà, per ora, racconta di un crescente innamoramento da parte dei giallorossi (presto orfani di Edin Dzeko) nei confronti di Maurito, ma con la forte convinzione che il traguardo più agevole da tagliare, da oggi a fine mercato, sia trovare un’intesa con la Juve".