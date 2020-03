Ibrahimovic-Napoli, Gazzetta rivela: l'idea di giocare in azzurro gli piaceva a prescindere da Ancelotti

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena su Ibrahimovic ed il Napoli:

Ibrahimovic

Ibrahimovic-Napoli, novità di calciomercato

"Riavvolgiamo il nastro: Zlatan cede alla corte del Milan dopo tanti se e tanti ma, dopo altre proposte poi sfumate (l’idea di giocare nel Napoli che ancora venera Maradona gli sarebbe piaciuta e non per la presenza di Ancelotti, poi decollato verso Liverpool). Lo fa comunicando la sua decisione alla vigilia di Natale a Zvone Boban, il dirigente che gli parla in croato e che ora è stato licenziato. Lo fa dopo le tante telefonate di Paolo Maldini, che ammira. Lo fa perché Pioli ha insistito in tutti i modi con la dirigenza per avere questo giocatore di classe ed esperienza, un po’ agé, ma sempre un fenomeno. La proprietà e l’ ad Gazidis assecondano il progetto, seppure a breve termine. Tutti si dicono «Sei mesi, poi si vedrà»".