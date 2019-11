Ibrahimovic-Napoli, CdM: ipotesi sfumata! Proposta concreta del club, Ancelotti lo vedeva come un alleato per lo spogliatoio

Calciomercato Napoli - Zlatan Ibrahimovic e il Napoli, il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola è sicuro: l'affare è sfumato, ma c'è stato un tentativo concreto da parte del club partenopeo nelle scorse settimane.

Mercato Napoli: l'offerta a Ibrahimovic

Per il 38enne svedese, in uscita dai Los Angeles Galaxy, era pronta una proposta di ingaggio di 5 milioni fino a giugno, con altri 5 nella prossima stagione in caso di qualificazione in Champions League. C'era la regia di Carlo Ancelotti dietro a questa possibile operazione, col tecnico che vedeva il campione scandinavo come un potenziale allenato nella gestione dello spogliatoio.

Ma l'ipotesi è di fatto saltata dopo l'ammutinamento e il caos creatosi nel club. Adesso c'è il Milan in pole position, con una proposta da 9.5 milioni per i prossimi 18 mesi. I rossoneri dovranno tuttavia battere anche la concorrenza del Tottenham, inseritosi nella corsa con l'approdo di José Mourinho sulla panchina degli Spurs.