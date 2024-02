I tifosi non abbandonano il Napoli: esodo di massa contro il Sassuolo, con la Juventus si va verso il sold out

Ultime notizie Napoli - Il Napoli non ha continuità di risultati, ma ha continuità di affetto da parte dei suoi tifosi. Ne parla il Corriere dello Sport.

Non c’è crisi che tenga, quando si avvicina la Juventus:

“Si viaggia verso il tutto esaurito. Non c’è già più posto nelle due curve superiori, quasi finite la Tribuna Nisida e pure la Tribuna Posillipo, c’è margine nel settore Distinti. Domenica saranno in tanti, da cinquantamila in su.

Esodo di massa a Reggio Emilia, contro il Sassuolo non saranno meno di cinquemila al Mapei”