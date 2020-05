"I rapporti con Sky sono a un punto morto". De Siervo e la grana diritti tv: il partito degli intransigenti vuole finire in tribunale

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive dei problemi della serie A sui diritti tv: "I rapporti con Sky sono molto tesi, mentre lo sono decisamente meno con Dazn e Img. Ieri pomeriggio, si è riunita la commissione per i diritti tv e l’ad di via Rosellini ha avuto modo di relazione i collegati sull’andamento dei colloqui del giorno prima. Ha spiegato che i discorsi con Sky restano ad un punto morto, mentre con Dazn, che ieri ha già mandato una lettera, e Img si può trovare un’intesa su un piano di rientro, visto che da parte loro non c’è mai stata una richiesta di riequilibrio dei pagamenti, ma solo di differimento. Significa che a Sky potrebbero già essere inviate le diffide per pagare. E il partito degli intransigenti avrebbe già voluto muoversi in questa direzione. Ma De Siervo è riuscito ad ottenere che ci sia comunque un ulteriore passaggio da un’altra riunione della commissione che si terrà con ogni probabilità entro la fine della settimana".