I quotidiani promuovono Mario Rui: "Un gladiatore, commette una sola distrazione e la paga a caro prezzo"

Ultimissime calcio Napoli - Un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno quello ottenuto ieri dal Napoli contro il Barcellona, con gli azzurri che si giocheranno il pass per i quarti di finale al Camp Nou. Buona la prova offerta da Mario Rui, tra i migliori in campo al netto della piccola sbavatura sul gol dei catalani. Queste le pagelle dei quotidiani.

Gazzetta dello Sport 6: "Il Barça prova ad affondare dalle sue parti, specie con Semedo nel gol. Lui copre come può e rilancia con intelligenza".

Corriere dello Sport 6.5: "Una distrazione, una sola, ed avendo contro il Barcellona la paga a caro prezzo: è lui a lasciare libero il corridoio per Semedo in occasione dell'assist per il gol di Griezmann. Il resto della sua partita è eccellente, giocata col cuore e con la testa".

TuttoSport 6.5: "E' tra quelli che subiscono di meno l'effetto Barcellona e gioca un gran primo tempo. Si fa scappare Semedo sul cross dell'1-1, poi propizia nel finale l'espulsione di Vidal che salterà il ritorno".

Il Mattino 6.5: "Un gladiatore, non si ferma un istante, ringhia su tutti quelli che vanno dalla sua parte, non esita nell'andare nell'uno contro uno persino con Vidal che ha ben altra struttura. Buoni i i tempi di sovrapposizione con Insigne e il suo sostegno offensivo. Poi però di fa sorprendere da Semedo sull'1-1 ".