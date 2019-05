Di Lorenzo al Napoli sblocca Hysaj: offerta scritta da 20 mln dall'Atletico Madrid, Giuntoli ne chiede il doppio

Calciomercato Napoli - Napoli ed Empoli hanno definito l'affare per Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore del club toscano passerà a Napoli e sarà il primo acquisto della prossima stagione: se tutto andrà per il verso giusto, il ragazzo sarà giovedì a Roma per le visite mediche. Aurelio De Laurentiis brucia la concorrenza di Inter, Roma e Siviglia, pronte da tempo ad ingolosire Fabrizio Corsi, patron del club.

Ultime mercato Napoli - Di Lorenzo sblocca Hysaj

L'arrivo di Di Lorenzo apre alla cessione di Elseid Hysaj per il quale è già arrivata un'offerta scritta da 20 milioni dell'Atletico Madrid: la SSC Napoli, però, ne chiede 40. Sull'albanese resta vivo anche l'interesse di Maurizio Sarri. A riportare la notizia l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport.