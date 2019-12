Hamsik al San Paolo, la Questura non conferma la presenza dello slovacco! Il Mattino: "Si deciderà oggi"

E' tempo di Napoli-Genk, tempo di Champions League. Tutto pronto per la sfida di domani, occasione ghiotta per il Napoli per il passaggio del turno e l'approdo agli ottavi di finale. Dovrebbe esserci anche Marek Hamsik, ex capitano azzurro, per una piccola cerimonia di celebrazione alla sua carriera sotto l'ombra del Vesuvio. Ad annunciarlo erano stati lo stesso calciatore ed il suo agente: notizia confermata anche da Alessandro Formisano, Head of Operations e Sales & Marketing. L'edizione odierna de Il Mattino svela:

"Presenza non ancora confermata: in Questura, dicono che farà sapere oggi se andrà al San Paolo per la gara di Champions. La Digos vuole essere informata in anticipo, visto il clima di contestazione del tifo organizzato per i numerosi daspo ai tifosi delle curve".