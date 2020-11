Guardiola: "Non importa cosa hai fatto della tua vita Diego, ma cosa hai fatto delle nostre" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola al termine del match di Champions League contro l'Olympiakos ha ricordato così la scomparsa di Diego Armando Maradona

Guardiola ricorda Maradona in conferenza City

"C'era uno striscione un anno fa in Argentina diceva: "Non importa ciò che hai fatto della tua vita Diego, ma quello che hai fatto per la nostra". Penso che esprimi perfettamente quello che Maradona ci ha dato. La gioia e il piacere, l'impegno per il calcio. Lui ha fatto il calcio migliore. Le sue performance, quello che ha fatto a Napoli, una squadra del Sud, e poi per l'Argentina in Messico '86 fu qualcosa di incredibile. Riposi in pace, le condoglianze da parte del City verso la su famiglia