Green pass, Il Mattino: valido da oggi per spostarsi fra le Regioni! Tre modi per ottenerlo, funzionerà anche per voli in Europa e negli stadi

Ultime notizie Coronavirus Italia - Per la prima volta nella storia del Paese, un certificato che dimostra di avere completato la vaccinazione anti Covid avrà un valore legale. Da oggi, per spostarsi nelle regioni rosse e arancioni sarà necessario mostrarlo.

L'edizione odierna de Il Mattino racconta cos'è il green pass, o certificato verde:

"In sintesi, in base del decreto legge del 22 aprile, si chiede «attenzione sulla nuova regolamentazione della mobilità che consente la possibilità di spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, oltre che per le già previste motivazioni legittimanti, anche ai soggetti muniti delle cosiddette certificazioni verdi».

COME FUNZIONA - Si rischia di discriminare chi, non per scelta ma perché ancora le dosi dei vaccini non sono sufficienti per tutti, sta aspettando di essere immunizzato? No, perché all'interno del certificato verde rientrano altre due opzioni: la prima riguarda coloro che in passato sono stati contagiati e non sono più positivi; la seconda è legata all'esecuzione di un tampone, molecolare o antigenico, ovviamente con esito negativo, nelle ultime 48 ore.