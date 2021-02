Granada-Napoli, Repubblica - Turnover a centrocampo, Lobotka dal 1': terzetto inedito per Gattuso! Osimhen e Politano in attacco

Ultimissime formazioni Granada-Napoli - Gennaro Gattuso affronta la 14esima partita in 47 giorni e questa sera affronterà il Granada nella gara d'andata dei sedicesimi di finale con una lista lunghissima di assenti. E allora scelte obbligate per il Napoli, dal primo minuto.

A rivelarle è l'edizione odierna di Repubblica Napoli che si concentra sul centrocampo:

Intanto Osimhen è volato a Granada e stasera sarà titolare, al fianco del lanciatissimo Matteo Politano: già nove gol tra cui quello alla Real Sociedad. L’emergenza è la regola, non una eccezione. Pure a Granada. Il centrocampo è il solo reparto in cui il tecnico si potrà concedere un po’ di turn over, con Fabian, Lobotka e Elmas. Sulle tribune dello stadio Los Carmenes due tifosi vip: Marcello Memoli, console di Granada, e l’ambasciatore italiano in Spagna Riccardo Guariglia. Mancherà invece Aurelio De Laurentiis. Si tratta del primo round di una doppia sfida a distanza ravvicinata, con la rivincita in programma al Maradona giovedì prossimo. La posta in palio è il pass per gli ottavi. Osimhen non è stato sfiorato dalle voci di ieri e sta bruciando le tappe verso il completo recupero. Per lui il Covid è alle spalle.