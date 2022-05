Accostato al Napoli, Gollini si avvicina alla Fiorentina: scambio con l'Atalanta

Calciomercato Napoli. Pierluigi Gollini si avvicina sempre di più alla Fiorentina. Il portiere italiano, di proprietà dell'Atalanta, è rientrato dal prestito con poche fortune al Tottenham. Il suo futuro non sarà però in nerazzurro, visto che la sua cessione è vicina.

Calciomercato Napoli, Gollini vicino alla Fiorentina

Gollini è stato accostato anche al Napoli, ma la sua destinazione più probabile è ora la Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport, si sta lavorando ad uno scambio con Kouamè all'Atalanta per sbloccare la trattativa: contestualmente i viola cederanno Dragowski in Premier League (Bournemouth o Southampton) confermando Terracciano e Rosati come alternative.

La strada sembra già ben indirizzata, ma qualora qualcosa andasse storto le alternative per la Fiorentina sono Vicario e Cragno del Cagliari: anche loro accostati al Napoli, per il primo i rossoblu chiedono circa 10 milioni.