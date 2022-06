Gollini-Napoli affare sfumato? Gazzetta: la Fiorentina è in trattativa con l'Atalanta

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di una Fiorentina in trattativa con l'Atalanta per il portiere Gollini che era stato anche accostato al Napoli nelle ultime settimane.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Pradé e Joe Barone hanno cominciato a prendere in considerazione l’idea di avanzare verso Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta che ha vissuto il Tottenham nell’ultima stagione e che vorrebbe tornare in Italia anche per mantenere la connessione con la maglia azzurra di Roberto Mancini. La Viola vorrebbe chiudere l’affare secondo un prestito con diritto di riscatto mentre l’Atalanta chiede un obbligo e valuta il giocatore circa 13 milioni"