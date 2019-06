Nome nuovo in orbita Napoli: Ezequiel Barco, classe 1999 dell'Atlanta United, è finito nel mirino degli azzurri. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Cristiano Giuntoli potrebbe andare alla carica del Nazionale Under 20 dell'Albiceleste. E' lui l'alternativa nel caso in cui la trattativa con il PSV per Lozano non dovesse andare a buon fine.