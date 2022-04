Giuntoli e la puntata fortissima su Zanoli, CorSport: rischiò la faccia per un Millennial ancora da scoprire

Napoli-Roma è viaggio nel futuro che la «meglio gioventù» ha appena intrapreso. Ad esempio il terzino destro Alessandro Zanoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Quattro anni fa Giuntoli puntò forte (un milione e mezzo) e rischiò la faccia: tutti quei soldi, per un diciottenne, un Millennial, ancora da scoprire. Il tempo è un galantuomo e ora, dopo 298' in serie A e due gare da titolare,. il bimbo che ha studiato educatamente alle spalle di Giovanni Di Lorenzo va oltre la speranza, come annunciato da Spalletti: «Diventerà fortissimo, ha tutte le qualità per farlo»”