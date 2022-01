Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport ha pubblicato le possibili scelte di Spalletti per Napoli-Salernitana.

"Tranne Koulibaly e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa, nel Napoli l’emergenza è ormai un ricordo e Spalletti può disporre anche di Ospina e Insigne , assenti lunedì a Bologna. Non è detto che il portiere e il capitano comincino la sfida dalla panchina, anche se Meret ed Elmas sembrerebbero in vantaggio. Così come Mertens preferito a Osimhen"