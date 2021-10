Zaniolo convocato per il Napoli? CorSport: Mourinho ha fatto la sua scelta, ecco cosa trapela dalla Roma

Napoli calcio - Verrà convocato Zaniolo contro il Napoli? E' questa la domanda che tutti i tifosi romanisti si stanno facendo nelle ultime ore. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fuga ogni tipo di dubbio sulle condizioni dell'attaccante.

"Zaniolo, pensaci tu. Mourinho gli chiede di giocare contro il Napoli, a una settimana dall’infortunio dello Juventus Stadium, perché si rende conto che la Roma abbia bisogno dei suoi calciatori migliori per reagire alla batosta di Bodo. Zaniolo ovviamente è pronto a mettersi a disposizione ma lo staff medico, a poche ore dalla partita, sta ancora valutando la situazione. Non a caso ieri, anche ieri, lo ha fatto lavorare in disparte dal gruppo, per accompagnarne con maggiore cautela il recupero. Una decisione definitiva verrà presa dopo l’allenamento di rifinitura. La sensazione è che Zaniolo sarà convocato. Per tanti motivi domani vorrebbe esserci. Perché è una partita fondamentale, in un Olimpico riempito da quasi 50.000 spettatori. Perché al Napoli segnò un gol meraviglioso prima dell’odissea crociati. Perché Spalletti è l’allenatore che, all’Inter, accettò di lasciarlo andare alla Roma pur di avere il pretoriano Nainggolan".