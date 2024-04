Giocatori Napoli apparsi stanchi, Calzona pronto a 5 cambi contro l'Empoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle prossime sfide del Napoli in campionato:

"Contro il Frosinone la squadra è apparsa stanca e a Castel Volturno stanno lavorando per conquistarsi una possibilità altri tre gregari: Cajuste, Traoré e Ngonge. C’è bisogno di tutti per onorare il finale di campionato ed evitare dopo 14 anni l’onta dell’uscita dall’Europa. Adesso o mai più, la frenata delle rivali impone ai campioni d’Italia uscenti di crederci ancora".

Insomma, con Rrahmani e Mario Rui squalificati, sarebbero dunque cinque i cambi che Calzona metterebbe in atto durante Empoli-Napoli di sabato.