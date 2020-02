Ghoulam torna tra i convocati, CdS: a gennaio ha rifiutato Marsiglia, Lille e Newcastle per restare in azzurro

Ultime mercato Napoli. Faouzi Ghoulam è tornato tra i convocati in vista della gara odierna contro il Cagliari. Il terzino algerino, out dal mese di ottobre, nella sessione invernale di calciomercato è stato vicino a lasciare gli azzurri ma ha deciso di declinare le proposte. Ecco quanto raccontato dal Corriere dello Sport:

A gennaio, in occasione della sessione invernale del mercato, il Napoli ha anche provato a spedirlo in prestito, però vanamente: il giocatore ha rifiutato prima le proposte del Marsiglia e del Lilla, e poi l'ultima del Newcastle. Sfiorando l'esclusione dalle liste in concomitanza con il potenziale arrivo poi sfumato di Ricardo Rodriguez. Il passato, comunque, ora è tornato: dopo 112 giorni.