"Si suicida sul più bello, grave frittata sull'1-0! Errore grossolano". Maksimovic disastroso, bocciato da tutti nelle pagelle

Il Napoli perde 2-1 col Genoa e Nikola Maksimovic è il peggiore in campo per i quotidiani.

Gazzetta dello Sport 4,5: “Grave l’errore in uscita che permette a Pandev di segnare il suo primo gol”

Corriere dello Sport 4,5: “Si suicida sul più bello, con il Napoli all’arrembaggio: appoggio sbagliato e 1-0 per il Genoa. Macchinosa anche l’uscita su Zajc nell’azione del raddoppio”

Tuttosport 5: “Non s'intende con Demme sul gol che sblocca il risultato: una vera frittata”

Repubblica 4,5

Il Mattino 4: “Errore grossolano che regala il gol al Pandev, sbaglia l’appoggio davanti all’area di rigore azzurra prendendo Demme in controtempo e per i rossoblù è semplice mandare in porta l’ex azzurro che non esulta. Meglio nella ripresa ma il suo errore è pesantissimo sull’economia del match”

Corriere della Sera 4,5