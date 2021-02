Genoa-Napoli, chi gioca? Il Mattino: Gattuso torna al 4-3-3, dubbio panchina per uno tra Insigne e Lozano

Ultime notizie Napoli - Secondo Il Mattino l'allenatore del Napoli Gattuso fa fatica a immaginare il Napoli che giocherà domani sera in trasferta contro il Genoa.

"Gattuso e il suo vice Riccio attendono i test atletici di questa mattina per avere una idea di chi potrà recuperare, in base ai disponibili muterà pelle al suo Napoli. Il 5-4-1 o 3-4-3 andrà in naftalina almeno domani, quando il rientro di Petagna farà tornare al 4-3-3. Con il dubbio che uno tra Insigne e Lozano possa inizialmente partire dalla panchina"