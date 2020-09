Gazzetta - Veretout-Napoli, la Roma ha posto il veto sulla cessione: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Veretout: "Le prime amichevoli, tuttavia, hanno evidenziato qualche problema tra centrocampo e difesa, poco protetta dai due mediani. Dei centrocampisti a disposizione, infatti, nessuno è un incontrista, un mediano capace di garantire la copertura quando l’avversario attacca. Zielinski, Fabian Ruiz e Elmas sono tre mezzali, mentre Demme è un discreto palleggiatore, ma non ha quel tipo di caratteristica richiesta per giocare a due. Gattuso spera che dal mercato arrivi la soluzione al problema, ma su Veretout la Roma ha posto il veto, Fonseca non vuole privarsene e, al momento, pare che non ci siano alternative"