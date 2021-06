Gazzetta - Trattativa avanzata tra Ospina e l'Atalanta: Sepe il prescelto per fare da vice Meret

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di una trattativa avanzata tra David Ospina e l'Atalanta. Il colombiano ha solo un altro anno di contratto con il Napoli.

OSPINA LASCIA NAPOLI

Il quotidiano scrive su Ospina: "Andrà via il portiere colombiano. Su di lui c’è l’attenzione dell’Atalanta, che sta valutando l’eventuale trattativa. David Ospina ha un altro anno di contratto e il Napoli vorrebbe capitalizzarne la cessione. Improbabile che possa ricavarne chissà quale cifra, il club bergamasco sarebbe disposto a versare un indennizzo, nulla di più, Insomma, un paio di milioni, nemmeno un centesimo in più. Diversamente, il nazionale della Colombia potrebbe ritornare in Premier League e il ruolo di dodicesimo potrebbe essere ricoperto da Gigi Sepe"