Gazzetta torna sull'esonero di Ancelotti: "C’è chi si chiede se tutto questo abbia avuto un senso..."

Notizie Calcio Napoli -L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, all'interno di un lungo focus dedicato all'arrivo di Gennaro Gattuso al Napoli, torna brevemente sull'addio dell'ormai ex Carlo Ancelotti:

"Quattordici ore dopo, con in mezzo una notte. Un tempo breve, ma sufficiente a ribaltare la storia attuale del Napoli. Il tweet col quale il club ha comunicato l’esonero di Carlo Ancelotti, è ancora fresco di scrittura. C’è chi si chiede se tutto questo abbia avuto un senso. Ma non ci si può fermare troppo a pensare, bisogna correre spediti verso il prossimo futuro. Strano, ma è così. Con una mano si è pronti a salutare l’allenatore che va, con l’altra si è altrettanto pronti a stringere quella del tecnico che arriva. È la legge del calcio, che non ammette sentimentalismi. E allora, il benvenuto a Rino Gattuso va oltre la formalità"