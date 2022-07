Gazzetta - TIM-Dazn-Sky, possibile accordo sui nuovi canali per assistere alla Serie A

Serie A - Possibili novità per la Serie A in tv in vista della prossima stagione. C'è una trattativa in corso che coinvolge Tim, Dazn e Sky per cambiare alcune modalità con cui si potrà assistere al calcio in televisione. L'idea è quella di permettere a Sky di ospitare su Sky Q sia la app che una canale dedicato per le produzioni Dazn, ovviamente tutto a disposizione dei soli abbonati alla piattaforma inglese.

L'esclusività del pallone di casa nostra resterebbe comunque a Dazn con le tre partite disponibili anche su Sky in co-esclusiva, esattamente come l'anno scorso. Cambierebbe però la fruibilità del prodotto calcio, un piccolo passo in avanti per gli utenti. Prima di cantare vittoria però, servirà l'accordo tra Dazn e Tim, che dovranno rivedere l'intesa da 340 milioni di euro siglata l'anno scorso, togliendo l'esclusività della app per Tim. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.