Gazzetta svela: il Napoli ha individuato l'erede di Fabian Ruiz

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha già individuato l'erede di Fabian Ruiz. In caso di cessione dello spagnolo, De Laurentiis andrebbe dall'amico Setti a chiedergli il cartellino di Barak. Il centrocampista della Repubblica Ceca è ritenuto dagli azzurri il profilo ideale per rimpiazzare Fabian.

Barak al Napoli?

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Spalletti ha già spiegato pubblicamente che tipo di giocatori vorrebbe. E allora ecco che a centrocampo, settore nel quale qualcuno alla fine partirà, diventa importante un profilo come il ceco del Verona Antonin Barak, fra i primi della lista. Anche perché se partisse uno come Fabian Ruiz, significa dover rimpiazzare anche i 7 gol segnati dallo spagnolo in una squadra che ha fatto poche reti con gli esterni offensivi e dunque dovrà reinventarsi vie del gol".



