Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Vlasic: "Le sue caratteristiche sono quelle di un trequartista che gioca alle spalle delle due punte e che, all’occorrenza, sa agire anche da esterno. Di certo, non può essere considerato il sostituto di Allan, perché non è un interditore. In pratica, in un centrocampo a tre, potrebbe sistemarsi lì dove, attualmente, gioca Zielinski"