Gazzetta su Osimhen: sembrava perso come l'aereo che doveva riportarlo a Napoli! Flemma da Michael Jackson, marcato dal fallimento

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen aveva il dito e le speranze puntate addosso più di Francesco Calzona, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Osimhen salva la prestazione con il gol del pareggio:

"Stava per uscire, Raspadori e Simeone erano già con un piede in campo, e lui non aveva mai tirato, sembrava ancora l’attaccante assente, che parte e se torna lo fa tardi e stropicciato.

Con flemma da Michael Jackson si muoveva flessuoso sul limite della stanchezza, marcato dal fallimento, avvinto dal gol che non era venuto. Perso come l’aereo che doveva riportarlo a Napoli dalla Nigeria dopo la Coppa d’Africa"