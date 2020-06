Gazzetta su Osimhen: il Lille ha fissato il prezzo per cederlo, si prevede una mega plusvalenza

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Osimhen del Lille: "Parliamo ancora di un ventunenne che già ha mostrato numeri di alta qualità. In Francia molti esperti sono convinti che, dopo Mbappé sia il talento migliore. Velocità, scatto, tiro, senso della porta, colpo di testa. Il Napoli lo segue da tempo, ma anche in Spagna e Inghilterra. Il presidente del Lilla, Gerard Lopez, gongola perché dopo aver ceduto i suoi due attaccanti nell’estate scorsa per oltre 100 milioni di euro ora prepara una nuova plusvalenza: valutazione intorno ai 50 milioni, dopo averne speso 12 un anno fa per prelevarlo dallo Charleroi".