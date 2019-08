Gazzetta su Mertens: "Al limite della simulazione sul rigore! Cade platealmente, il VAR non se la sente di correggere l'arbitro Massa"

Al 40’ di Fiorentina-Napoli, l'arbitro Massa concede un calcio di rigore al Napoli: Mertens cade a terra, a contatto con Castrovilli, Massa è in ottima posizione e non ha alcuna esitazione a indicare il dischetto. Però le cose stanno diversamente, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Mertens al limite della simulazione