Gazzetta su Meret: si gioca con Gollini un posto all'Europeo. Anche Di Lorenzo si gioca le sue carte

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda i possibili convocati di Mancini per l'Europeo:

"Uno su mille ce la fa, ma potrebbero riuscirci anche due o tre. È un po’ presto per liste definitive, a sette mesi dall’Europeo e con mezzo campionato da giocare. Ma ci vorrebbero ribaltoni epocali per sbarrare la strada a Bonucci e Chiellini, Donnarumma e Sirigu, Bernardeschi e Chiesa, Barella e Jorginho... Sono quindi disponibili soltanto un paio di caselle. Da oggi cominciano le selezioni finali alle quali sono iscritti giovani, giovanissimi e debuttanti alcuni dei quali avranno stasera una chance (Gollini, Meret, Di Lorenzo, Cistana, Mandragora, Tonali, Zaniolo, Castrovilli, Orsolini), ma anche gente più esperta come El Shaarawy, Izzo e Biraghi. Quelli con più possibilità sono Tonali, Zaniolo e uno tra Meret e Gollini. I numeri uno di Napoli e Atalanta si giocano l’ultima maglia disponibile in porta: il campionato darà risposte definitive. Tonali (classe 2000) e Zaniolo (1999) sono gli emergenti"