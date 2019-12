Gazzetta su Koulibaly: è ritornato quello che conoscevamo, Ancelotti l'ha recuperato col sostegno nel momento buio

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Kalidou Koulibaly: "La notte di Anfield gli ha restituito la ferocia, quella determinazione che l’ha imposto all’attenzione di mezza Europa. Rieccolo, Kalidou Koulibaly. Implacabile nella marcatura, deciso nel far prevalere la propria fisicità e, soprattutto, concentrato per l’intera partita, tanto da chiuderla senza errori. Rieccolo il giocatore che Carlo Ancelotti ha saputo recuperare alla causa, sostenendolo nei momenti peggiori, quelli vissuti fino a qualche settimana fa, quando i suoi errori non si contavano e la difesa era sott’attacco in ogni partita".