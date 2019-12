Gazzetta su Insigne: ormai sembra logoro, stanco di questo rapporto che non gli trasmette più entusiasmo

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la prestazione di Lorenzo Insigne ieri contro il Parma. Il capitano non ha fatto una prova sufficiente commettendo troppi errori.

"Il capitano non c’è. Anche stavolta è uscito dal campo accompagnato dai fischi del San Paolo. Ormai sembra logoro, stanco di questo rapporto che non gli trasmette più entusiasmo. Gattuso, in ogni modo, prova a difenderlo. «Non parlerei solo di lui. Questa squadra per 9-10 anni è sempre stata seconda o terza in classifica. Ora si fa fatica e ci stanno i fischi dei tifosi. Dobbiamo tornare ad essere brillanti, a fare le cose con entusiasmo. Non voglio parlare solo di Insigne, non ha giocato male solo lui»"