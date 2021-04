Gazzetta su Insigne: non vuole fermarsi più, spunta un record personale da battere entro fine stagione

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Lorenzo Insigne: "Non vuole pause, Lorenzo Insigne. Il gol, ormai, sta diventando una costante nelle sue prestazioni. Con il rigore trasformato contro la Juve, mercoledì, l’attaccante ha raggiunto quota 105 con la maglietta azzurra ed ora è salito al quinto posto, nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club, staccando Cavani: prossimo obiettivo, Attila Sallustro che occupa il quarto posto con 108 reti. E il capitano è anche ad un passo dal suo record di gol realizzati in campionato. Attualmente, è fermo a quota 18 reti, segnate nel 2017. Gliene mancano 4 per migliorarlo ed ha a disposizione 9 partite per provare a migliorarsi ma, soprattutto, per riportare il Napoli in Champions League"