Gazzetta su Insigne: non si aspetti rose e fiori stasera, doveva esserci a Liverpool anche da infortunato

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport focalizza la sua attenzione su Lorenzo Insigne. L'attaccante è stato assente a Liverpool per un problema al gomito.

"Dopo aver saltato la trasferta di Liverpool per la contusione al gomito subita a San Siro, otto giorni fa, ora il capitano vuol riprendersi fascia e ruolo da protagonista. Ma non si aspetti rose e fiori stasera. Già contro il Genoa fu contestatissimo e i tifosi non gli hanno perdonato l’assenza in Inghilterra, anche solo per incitare i compagni dalla tribuna. Dunque non bisogna essere dei maghi per prevedere che saranno fischi al primo pallone sbagliato. Inflessibili e incontentabili come sempre i napoletani, quando si tratta di un proprio concittadino. Lorenzo lo sa e dovrà cercare di tapparsi le orecchie e di trovare quella via del gol, fondamentale per riappropriarsi della vittoria"