Gazzetta su Insigne: domani sarà tra i protagonisti assoluti, il suo primo gol allo Stadium sarebbe pesantissimo! Spunta una statistica

Ultime calcio Napoli - Dal 20 gennaio al 13 febbraio Lorenzo Insigne ha attraversato il periodo più nero di questa stagione che per il resto è eccellente e rischia di diventare la sua migliore in assoluto. Ne parla la Gazzetta.

“In quei 24 giorni è passato dalle lacrime per il rigore sbagliato nella Supercoppa contro la Juve alle critiche subite perché il Napoli era entrato in un buco nero perdendo a Verona e a Marassi col Genoa. E il suo capitano e primo tifoso soffriva, finché la sera del 13 febbraio ecco il redde rationem ancora contro la Juventus, in campionato. Domani sarà una battaglia di nervi. E Insigne ha maturato una esperienza tale da essere indicato fra i protagonisti assoluti. Anche perché in quello stadio non ha mai segnato. E un gol suo sarebbe pesantissimo, visto che le quattro volte precedenti che gli è riuscito - sempre a Fuorigrotta - il Napoli ha vinto. Non è solo questo il motivo perché domani sera sarà il più temuto per la difesa juventina”