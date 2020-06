Gazzetta su Gattuso: se oggi il Napoli è un'isola felice il merito è suo. Questa squadra è un meccanismo quasi perfetto

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso: "Napoli, adesso, è un’isola felice. La conquista della coppa Italia ha reso ancora più emozionante la fase evolutiva che ha rilanciato il club verso l’alta classifica, lì dove è sempre stata nell’ultimo decennio. Il merito, certo, è in buona parte di Gattuso, che ha saputo individuarne il malessere e intervenire per sistemare le cose. Ha curato l’aspetto fisico, quello mentale e ha modificato l’atteggiamento tattico, capitalizzando al massimo le caratteristiche dei singoli. Oggi, il suo Napoli sembra un meccanismo quasi perfetto, che si ritrova compatto, in ogni situazione e non vive più di timori. Anzi, dalla sconfitta interna con il Lecce, dello scorso mese di febbraio, la squadra non si è più fermata".