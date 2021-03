Gazzetta su Gattuso: è arrabbiato per due motivi. Nonostante la discontinuità nei risultati è riuscito a non allontanarsi dal quarto posto

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Sarà arrabbiato, Rino Gattuso, per tutto quanto avvenuto negli ultimi mesi, con la sua posizione messa fortemente in discussione e con la maggior parte dei titolari fermi per infortuni e Covid-19. Di certo non ha vissuto un momento sereno, il tecnico napoletano, ma ha sempre avuto fiducia nel suo lavoro e in quello del suo staff. Ha provato a limitare i danni in attesa che l’infermeria gli restituisse i giocatori. E nonostante la discontinuità nei risultati e le polemiche che ne sono seguite, è riuscito a non allontanarsi dal quarto posto"