Gazzetta su Garcia: fa un torto se non considera il passato, ne va della credibilità nello spogliatoio! Napoli apparso disorientato e irriconoscibile

Ultime notizie Napoli - Il Napoli di Rudi Garcia è un cantiere in fase di ristrutturazione, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Serve che Garcia stabilisca con i giocatori del Napoli un feeling che poi si veda in campo.

"I giocatori non possono essere esentati dalle responsabilità, ma Garcia deve mostrare di avere la situazione sotto controllo. E deve verificare che il suo spartito sia compreso e suonato dai calciatori. Napoli apparso disorientato e irriconoscibile rispetto a un passato che l’allenatore non vuole considerare, e con questo fa un torto oltre al gruppo anche a se stesso, per la credibilità che deriva all’interno dello spogliatoio"