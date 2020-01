Gazzetta su Allan: "Tra lui e Gattuso è scattato qualcosa, l'inizio col nuovo mister è stato scioccante"

Ultime calcio Napoli - Ci sono uomini che in campo sono più importanti di altri e non è una questione tattica o di sistemi di gioco. Perché quegli uomini più di altri sanno interpretare i pensieri e il modo di essere di un allenatore. Ecco, sin dal primo momento fra Rino Gattuso e Allan è scattato qualcosa, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“L’inizio con Gattuso è stato scioccante: il brasiliano che non stava al meglio fisicamente, il ruolo di centrale nel 4-3-3 che non è proprio l’ideale per lui, il Parma avversario rognoso che in contropiede ha tolto il fiato (già corto) al Napoli. Ma se gli azzurri poi col Sassuolo, a Reggio Emilia, hanno rialzato la testa, la prima immagine che viene in mente è proprio quella di Allan che segna l’1-1 con un’azione da centravanti. Domani con ogni probabilità sarà ancora lui a partire da centrale, dove finora si è alternato con Fabian”