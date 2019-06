Gazzetta su Albiol: "Leader riconosciuto dello spogliatoio! Storia a lieto fine se non per recenti affermazioni di De Laurentiis che lo ha «scaricato»

Dopo sei anni Raul Albiol si appresta a salutare il Napoli. Il Villarreal pagherà nelle prossime ore i quattro milioni di euro di clausola rescissoria, e lo spagnolo lascerà la maglia azzurra alla quale si è molto legato. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ne parla così:

"Arrivato al San Paolo nella prima campagna acquisti della gestione Benitez, Albiol ha alzato una Coppa Italia ed una Supercoppa, lui che al Real aveva già vinto tantissimo e che era un pupillo di Rafa dai tempi del Valencia. Eppure, Raul il meglio a Napoli lo ha dato nell’era Sarri, tre stagioni durante le quali è diventato il perfetto scudiero di Koulibaly. Casa al Vomero e famiglia perfettamente integrata in città, Albiol è stato leader riconosciuto dello spogliatoio. Una storia a lieto fine se non fosse per le recenti affermazioni di De Laurentiis che lo ha «scaricato»"