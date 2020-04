Gazzetta su ADL: ha dato per concluso un accordo chiuso quando Mertens dato solo un'apertura. Ora tre club tentato il belga

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su De Laurentiis e Mertens: "A quel punto l’apertura, inizialmente data, da Mertens al rinnovo è stata intesa da De Laurentiis come un accordo quasi concluso. Ma dopo quell’incontro non sono arrivati i segnali attesi dal giocatore. Anzi alla questione multe si è aggiunta quella dei tagli degli stipendi per l’emergenza. Gli agenti della Stirr Associates, che rappresentano l’attaccante (33 anni il mese prossimo) stanno valutando varie possibilità, che non mancano per un giocatore integro fisicamente e che nell’ultima partita internazionale giocata ha fatto gol al Barcellona. Il Chelsea, che già a gennaio era interessato, sembra ancora sulle tracce. Come lo sarebbero anche Arsenal e Manchester United".