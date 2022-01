Gazzetta - Spalletti ha rialzato il muro nella difesa del Napoli, un dato lo conferma

Ultime Serie A - Luciano Spalletti ha rialzato il muro nella difesa del Napoli. Nessun gol subito nelle ultime due giornate di campionato, come racconta la Gazzetta dello Sport.

“Così sono diventate 12 le gare in cui la porta degli azzurri è rimasta in inviolata. Nel raffronto tra i cinque maggiori campionati europei, soltanto il Manchester City ha fatto meglio, totalizzando 13 clean sheet nell’arco di 22 partite disputate (stesso numero del Napoli). LLa ritrovata solidità difensiva va allargata anche alla partita con la Juventus. Il gol preso a Torino è stato l’unico incassato dal Napoli in campionato nel 2022. Un nuovo corso che si aggancia a quella che è stata una delle garanzie migliori mostrate dagli azzurri nei tre mesi iniziali”