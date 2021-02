Gazzetta - Senza segnali di ripresa nel derby con il Benevento, ADL potrebbe cambiare Gattuso: la situazione

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Addio Europa e fa male uscire così. Il Napoli nei 180’ ha regalato tre gol che sono risultati decisivi, visto le difficoltà realizzative attuali degli azzurri. Alla fine nel deserto del Maradona riecheggiano le urla festanti dei giocatori andalusi: mai il club era andato così avanti in Europa League. Quanta differenza a un anno esatto dalla sfida di Champions col Barcellona, quando davanti a oltre 40 mila spettatori la squadra di Gattuso mise in serie difficoltà Messi e compagni. Domenica nel derby col Benevento bisogna dare un seguito a questi segnali di ripresa. Altrimenti De Laurentiis, sempre più chiuso nel suo mutismo, potrebbe decidere di cambiare manico, anche se non pare abbia pronta una soluzione da traghettatore".