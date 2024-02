Gazzetta - Senza Champions League diventerebbe un problema anche trattenere Kvara: il suo agente ha lanciato un messaggio

Calciomercato SSC Napoli - La qualificazione alla prossima Champions League è importante anche per quanto riguarda il discorso tecnico del Napoli e non soltanto economico. Fare la Champions consentirebbe di avere maggiore appeal anche per quei calciatori da acquistare, ma soprattutto da riconfermare come per esempio Kvaratskhelia.

?

Kvaratskhelia via da Napoli senza Champions

Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport in un Napoli fuori dalle prime quattro posizioni della Serie A, sarebbe complicato trattenere anche Kvaratskhelia il quale è ambito anche da molte big europee: