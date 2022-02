Gazzetta - Scongiurato il rischio per adesso di un'operazione alla spalla di Lozano: il motivo

Napoli calcio - Al momento l'intervento chirurgico di Lozano pare scongiurato. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come il messicano potrebbe anche non andare sotto i ferri.

"L’attaccante ora rimarrà qualche giorno di riposo e prima di ripartire per l’Italia, presumibilmente lunedì, farà ulteriori controlli radiografici. Il Napoli aspetta naturalmente di vederlo per poterne valutare le condizioni. Ma al momento pare scongiurato il rischio di un intervento chirurgico. Anche perché è stata la prima volta che Lozano subisce un infortunio del genere mentre - per esempio - quando capitò nel novembre del 2020 a Osimhen si dovette ricorrere all’intervento per la recidiva. La stessa che ha portato Dries Mertens nell’ultima estate - subito dopo l’Europeo - ad operarsi per poi rientrare a settembre in discrete condizioni".