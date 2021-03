Gazzetta - Sassuolo e Bologna ci diranno se il Napoli è davvero guarito. Gattuso eguaglia un record del 2010 e supera l'ennesima ultima spiaggia in un ambiente ostile

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla vittoria del Napoli contro il Benevento: "C’è chi pensa che il centravanti mancante c’entrasse poco con la crisi di risultati del Napoli. Fatto sta che riecco Mertens titolare, dopo due mesi e mezzo, e al belga basta poco più di mezz’ora per sbloccare la partita con un gol da opportunista, “alla Pippo Inzaghi” che soffre in tribuna (squalificato). Gli azzurri non hanno risolto tutti i problemi, ma vincono in controllo il derby col Benevento e si rimettono in corsa per un posto in Champions nel turno in cui diverse concorrenti sono state costrette a frenare lì davanti. In un ambiente spesso sopra le righe e troppo nervoso, Gattuso passa oltre la sua ennesima spiaggia e sembra quasi strano scoprire che il Napoli è alla quarta vittoria consecutiva casalinga in campionato, senza prendere gol (quest’ultimo dato non capitava da 10 anni, tempi di Mazzarri). Ora serve continuità: mercoledì in casa del Sassuolo e domenica contro il Bologna per poter parlare di una squadra guarita, nella testa prima che negli uomini".