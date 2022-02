Gazzetta - Rinviata a domani consegna maschera a Osimhen: l'attaccante scalpita per giocare titolare a Venezia

Napoli calcio - Rinviata a domani la consegna maschera protettiva a Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"In primo piano, Victor Osimhen nell’attesa del ritorno da titolare dopo 77 giorni. Contro Bologna e Salernitana ha totalizzato 45 minuti. È stata rinviata a domani la consegna della nuova maschera, più piccola e leggera, per far da scudo protettivo al suo volto passato dall’operazione del 23 novembre per le fratture multiple subite contro l’Inter. Osimhen scalpita per tornare dal 1’. Gli manca il gol e la soddisfazione di spingere la sua squadra ai tre punti"