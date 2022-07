Gazzetta - Questo Napoli in Champions faticherebbe assai: l'addio di Koulibaly fa cadere un muro

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nutre non pochi dubbi sul Napoli dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea:

"Bisogna essere chiari , per non sembrare ipocriti: via Koulibaly, il Napoli ha perso il muro maestro e allo stato attuale, giorno 18 luglio, temiamo che in Champions faticherebbe assai.

Per quanto Luciano Spalletti sia bravo ad arrangiarsi, non gli si può chiedere di camminare sulle acque. La squadra a oggi non è stata rafforzata, anzi si è indebolita, anche perché non c’è più Mertens, giocatore di spessore internazionale, utilissimo in Europa. Parafrasando il titolo di un vecchio film di Arbore: De Laurentiis, che mi hai portato a fare in Champions se non mi vuoi più bene?"