Gazzetta - Psg ed i due Manchester interessati a Osimhen: la cifra che ADL oggi pretenderebbe per cederlo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul valore attuale di mercato del centravanti Victor Osimhen.

"Il tesoro ha le sembianze di Victor Osimhen. E’ lui il pezzo forte, “Il Banco di Napoli”, così come venne definito Hasse Jeppson, negli anni ’50, quando sbarcò a Napoli per 100 milioni di lire, una cifra pazzesca per quei tempi. L’attaccante nigeriano ha già visto raddoppiato il valore del suo cartellino: ammesso che fosse cedibile, De Laurentiis pretenderebbe non meno di 110 milioni di euro. Oggi, Osimhen è una realtà della serie A, il centravanti che crea scompiglio tra le difese avversarie ed ha già attirato su di sé le attenzioni dei due Manchester e del Psg".